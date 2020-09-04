دكتورة أرجنتينية تفارق الحياة فى محاضرة أونلاين بعد صراع مع كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

توفيت أستاذة جامعية في الأرجنتين بعد أن لم تستطع التنفس وانهارت خلال محاضرة عبر الإنترنت بعد معركة استمرت لأسابيع مع فيروس كورونا، وفقًا لفوكس نيوز.

درّست باولا دى سيمون البالغة من العمر 46 سنة، فى جامعة الأرجنتين دى لا إمبريسا وكانت متزوجة ولديها ابنة، وفقا لوسائل إعلام محلية، وسبق أن روت دى سيمون تفاصيل صراعها مع كورونا فى منشور على تويتر في 28 أغسطس، وكتبت أن أعراضها لم تهدأ بعد أربعة أسابيع.

وأضافت في المنشور أن زوجها الذى يعمل في مجال العلاج الطبي وحالات الطوارئ مرهق من العمل بقدر ما استمر الفيروس في التأثير على مدينة أمريكا الجنوبية.

وخلال محاضرة زووم، شاهدها طلابها وهي تكافح من أجل التنفس، وطلبوا عنوانها حتى يتمكنوا من الاتصال بسيارة إسعاف، لكن المعلمة كانت بالكاد قادرة على التحدث.

أصدرت جامعة الأرجنتين دي لا إمبريسا بيانًا أعربت فيه عن "حزنها العميق" لوفاتها، مضيفة أنها كانت أستاذة في قسم العلاقات الحكومية والدولية ولديها 15 عامًا من الخبرة في الجامعة، وكتبت المدرسة: "كانت باولا معلمة شغوفة ومتفانية، وشخصًا رائعًا".

وحتى صباح الجمعة، يوجد في الأرجنتين أكثر من 451198 حالة إصابة بفيروس كورونا وما لا يقل عن 9361 حالة وفاة بسبب الفيروس، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.