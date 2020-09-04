اليوم السابع
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توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة وسط إجراءات احترازية.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:38 م
توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة وسط إجراءات احترازية.. صور توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل شاطئ عام النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، والتابع لمحافظة البحر الأحمر، أعدادا كبيرة من المصطافين من مدينة الغردقة، عقب افتتاحه يوم الثلاثاء الماضى وسط اجراءات احترازية مشددة على بوابات الدخول والحفاظ على التباعد الاجتماعى على الشاطئ ما بين الشمسيات المختلفة، وشددت إدارة النادى على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة على المترددين على النادي، من حيث التأكد من الدخول بالكمامة، وقياس درجة الحرارة على البوابات، والتأكد من الالتزام الإجراءات الاحترازية اللازمة من حيث التباعد الاجتماعى واستخدام أدوات الاستخدام الواحد فى الأطعمة والمشروبات.

وقال أشرف فؤاد، مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، إن النادى فتح أبوابه بمعدل طاقة 50%، بواقع 700 عضو يوميا، مضيفا أن تم تحديد 5 أيام فى الأسبوع للأعضاء، ويومين لغير الأعضاء وهما الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف مدير النادى الاجتماعى بالغردقة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تشديدات على الإجراءات الاحترازية وخاصة قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة فى المناطق المزدحمة، وأن النادى جاهز تماما ومستعد لاستقبال الزوار وخاصة بعد عملية تطويره ورفع كفاءاته.

 

توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة (1)
توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة (1)

 

توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة (2)
توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة (2)

 

توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة (3)
توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة (3)

 

توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة (4)
توافد مصطافين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة (4)

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

شاطئ النادى الاجتماعي

الغردقة

الاجراءات الاحترازية

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