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ترامب: اتفاق بين إسرائيل وكوسوفو على تطبيع العلاقات بين البلدين

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:13 م
ترامب: اتفاق بين إسرائيل وكوسوفو على تطبيع العلاقات بين البلدين ترامب
كتب رامى محيى الدين

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع اتفاق بين إسرائيل وكوسوفو على تطبيع العلاقات بينهما، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في وقت سابق: "نسعى لتعزيز العلاقة مع الإمارات"، وأضافت أن إلغاء الإمارات قرار المقاطعة خطوة مهمة لإقامة علاقات. وفى وقت سابق قال موقع العين الإخباري الإماراتى إن الرحلة الجوية رقم "إل واي 971" أقلعت من تل أبيب متوجهة إلى أبوظبي، الإثنين الماضى، حاملة معها مشاهد ترى لأول مرة في رحلة تاريخية تحمل بين ثناياها السلام للمنطقة.

ففى صالة المغادرة بمطار "بن غوريون" حيث أقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الإسرائيلية، أضاءت الشاشات ببيانات الرحلة باللغتين العبرية والإنجليزية مع وجهة الوصول وهى أبوظبى.

وداخل الطائرة بيونج 737 التى تحمل وفدين من الولايات المتحدة وإسرائيل في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، كانت الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا موجودة، من بينها توزيع الكمامات، لكنها هذه المرة بشكل مختلف، حيث زينها علما الإمارات وإسرائيل.


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كوسوفو

ترامب

الإمارات

تطبيع العلاقات

كوسوفو واسرائيل

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