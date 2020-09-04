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تحرير 1418 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:51 م
تحرير 1418 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية – فريق المحافظات

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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والمقدم عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1418 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 306 مخالفات مرورية متنوعة " نموذج 125 "و54 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و63مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و189 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو57 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير38 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و45 مخالفة بيئة وتحرير 31 مخالفة خط السير و31 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و83 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 83 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة وتحرير 76 مخالفة تجاوز سرعة "ردار".

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 11 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و86مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و69 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و62 مخالفة مواقف عشوائية و25 مخالفة طمس لوحات معدنية و31 مخالفة تحميل ركاب بالأجر و65 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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