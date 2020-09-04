اليوم السابع
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بدء الحجز الإلكترونى لـ2271 وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وJANNA الأحد

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:29 ص
بدء الحجز الإلكترونى لـ2271 وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وJANNA الأحد مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي
كتب أحمد حسن

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أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه سيبدأ بعد غدٍ الأحد الموافق 6/9/2020، فى تمام الساعة 12 ظهراً، وحتى يوم الأحد الموافق 27/9/2020، فى تمام الساعة 12 مُنتصف الليل، حجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، موزعة على 13 مدينة جديدة، والتى تم طرحها بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بعد غلق باب التسجيل الإلكترونى وسداد المقدمات، يوم الخميس 27/8/2020.
 
وأوضحت "عبد الحميد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى "https://cservices.shmff.gov.eg"، حيث يقوم العميل باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها – في حالة عدم حجزها من قبل مواطن آخر – من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع نظراً لأن التخصيص بأسبقية الحجز، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافياً لحجز الوحدة السكنية المُختارة.
 
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8 % مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.
 
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: سيتم سداد نسبة 10 % من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.
 
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بعد غلق باب حجز الوحدات السكنية سيتم فحص وفرز المُستندات المطلوبة للحاجزين المنصوص عليها بكراسة الشروط، وفي حالة عدم استيفاء أى من المُستندات المطلوبة سيتم إتاحة تقديم طلبات تظلم لاستكمال تلك المُستندات خلال الفترة من 5/10/2020 : 19/10/2020، وسيتم الإعلان عن آليه تقديم تلك الطلبات فى حينه.
 
 

وزاره الاسكان

صندوق الاسكان الاجتماعي

مشروع سكن مصر

مشروع دار مصر

حجز سكن مصر

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