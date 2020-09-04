اليوم السابع
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المكسيك تسجل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:00 ص
المكسيك تسجل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 5937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 616894 والوفيات 66329، وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.  

وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد، أن بلاده تخطط للمشاركة فى تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسى "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا فى أكتوبر المقبل، بحسب "روسيا اليوم".

وقال إبرارد إن اللقاح قد يتم توريده للمكسيك، ثم سيقوم آلاف المتطوعين باختباره الشهر القادم، فى حال وافقت على ذلك الهيئات المكسيكية المعنية، وكان إبرارد قد صرح فى وقت سابق بأن 2000 متطوع مكسيكى سيشاركون فى الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V".

وأصبح اللقاح المذكور أول لقاح ضد فيروس كورونا مسجل فى العالم. وأبدت نحو 20 دولة اهتماما باللقاح الروسي، كانت من بينها المكسيك التى تسعى للمشاركة فى تحالفات دولية مختلفة معنية بتطوير لقاح ضد الفيروس الذى حصد أرواح أكثر من 60 ألف شخص فى المكسيك.


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