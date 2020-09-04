اليوم السابع
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فى احتفالية "الأعلى للهيئات القضائية"..

المستشار "أبو الروس" بعد تكريم شقيقه الراحل: تكريم الرئيس السيسى فخر لنا جميعا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:15 ص
المستشار "أبو الروس" بعد تكريم شقيقه الراحل: تكريم الرئيس السيسى فخر لنا جميعا جانب من التكريم
كتب أحمد عبد الهادى

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شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح الخميس، تكريم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، ولفيف من قياداتها، وكان من بين المكرمين المستشار الراحل مصطفى أحمد أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى توفي في 29 يناير 2020، بمحافظة الاسكندرية، بعد أن أتم إنجازه الشهرى من الأحكام.
 
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وقال المستشار عبد الحميد أحمد أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة، شقيق المستشار الراحل مصطفي أبو الروس في حوار لـ"اليوم السابع"، تنتابني مشاعر عدة بشأن التكريم اليوم الأول فهو فخر لنا جميعاً ويعكس حرص الرئيس السيسى على تكريم القضاة، والثانية الامتنان للمستشار عمر مروان وزير العدل بهذه اللفتة التى وعد بتكرارها كل عام، والثالثة الشكر للمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع الأمين العام، لتكريمهم لاخى المرحوم المستشار مصطفى ابوالروس على تفوقه وانجازه بمجلس الدولة.
 
واوضح المستشار عبد الحميد أبو الروس،:"لقد توفى آخى إثر حادث بالإسكندرية يوم 29/1 الماضى ويشاء الله أن تكون الوفاة بعد أن أتم إنجازه الشهرى من الأحكام، مصطفى كان أحد قضاة مجلس الدولة الذى انتقل للعمل به بعد تعيينه بالنيابة العامة ليترقى بين جنباته حتى وصل إلى منصب نائب رئيس مجلس الدولة قبل وفاته بمدة وجيزة.
 
وأكد أبو الروس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يؤكد علي تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهذا ما نسعي به دائما تحت قيادة رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
 
 

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