اليوم السابع
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الصحة الروسية: استئناف الرحلات الجوية الدولية لم يفاقم الوضع الوبائي

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:07 م
الصحة الروسية: استئناف الرحلات الجوية الدولية لم يفاقم الوضع الوبائي الطيران الروسى
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، أن استئناف الرحلات الجوية الدولية لم يؤد إلى تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في روسيا.
 
وقال موراشكو- في مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال عما إذا أثر استئناف الرحلات الجوية على الوضع الوبائي في روسيا: "لم نلحظ هذا، وعلى كل الأحوال يتم تنفيذ إجراءات السلامة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
 
ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، قرارا باستئناف الرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف.
واستأنفت روسيا رحلاتها الجوية الدولية مع كل من تركيا وبريطانيا وتنزانيا مطلع شهر أغسطس الماضي.

الصحة الروسية

استئناف الرحلات الجوية

الوضع الوبائي

روسيا

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