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الشيطان ضحك عليا.. اعترافات عاطل بترويج الهيروين فى حدائق القبة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:00 م
الشيطان ضحك عليا.. اعترافات عاطل بترويج الهيروين فى حدائق القبة مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"الشيطان ضحك عليا وغوانى وسهلى طريق المكسب الحرام ووقعت فيه، لو رجع بيا الزمن تانى مش هعمل كده، وناوى أمشى عدل وأعيش نضيف". تلك الكلمات اعترف "و.ح" 34 سنة، وشهرته "ازا"، تاجر مواد مخدرة، خلال التحقيقات التى باشرتها معه نيابة حدائق القبة، عقب إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة "مخدر الهيروين" بالمنطقة، كما أوضح أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء.

وواجهت النيابة العامة، المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذ المتهم من دائرة قسم شرطة حدائق القبة، مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "و.ح" 34 سنة وشهرته ازا، عاطل، مقيم فى حدائق القبة، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " الهيروين "، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة .

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


ترويج المخدرات

مخدر الهيروين

حدائق القبة

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