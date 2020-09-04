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الرئاسة اللبنانية: عون يتابع عملية البحث عن مفقودين تحت انقاض البناء المهدم

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:45 م
الرئاسة اللبنانية: عون يتابع عملية البحث عن مفقودين تحت انقاض البناء المهدم ميشال عون
كتب خالد إبراهيم

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أكد الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية، عبر "تويتر"، أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، يتابع عملية البحث عن مفقودين تحت انقاض البناء المهدم، وقال الحساب، "الرئيس عون تابع مجريات عملية البحث عن مفقودين تحت انقاض البناء المهدم في مار مخايل، واتصل بمدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار واطلع منه على اخر المعطيات وأكد على ضرورة استمرار البحث ومتابعة اي اشارة حتى جلاء الوضع، مع الاخذ بعين الاعتبار تأمين سلامة فرق الانقاذ"

حساب الرئاسة اللبنانية
حساب الرئاسة اللبنانية

 

وكان عون ، كلف وزارة الأشغال والنقل بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح منشآت متهالكة مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، في ضوء المعلومات التي أظهرت أن حالتها تشكل خطرا على السلامة العامة.

 

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها– أن "عون" طلب من وزير الأشغال والنقل بحكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، إصلاح المنشآت ورفع الضرر الذي يمكن أن تسببه، إلى جانب الطلب من النائب العام القاضي غسان عويدات التحقيق في معلومات عن وجود جرائم إهدار للمال العام في تلك المنشآت بالمطار.

 


الرئاسة اللبنانية

ميشال عون

مرفأ بيروت

الرئيس اللبنانى

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