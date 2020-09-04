اليوم السابع
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الخزانة الأمريكية تتوصل لاتفاق مع "النواب" لتجنب الإغلاق

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:04 م
الخزانة الأمريكية تتوصل لاتفاق مع "النواب" لتجنب الإغلاق منوشين
كتبت: نهال أبو السعود

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أكدت مصادر فى الحزبين الجمهورى والديموقراطى فى الولايات المتحدة أن وزير الخزانة ستيفن منوشين ورئيسة مجلس النواب الديموقراطى نانسى بيلوسى اتفقا بشكل غير رسمى على متابعة إجراء قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة فى نهاية الشهر.

وقالت ذا هيل، هذا يعنى أن القرار المستمر اللازم لإبقاء الحكومة مفتوحة بعد 30 سبتمبر سيكون خاليًا من المتسابقين السياسيين المثيرين للجدل الذين عرقلوا حزم التمويل السابقة، مما يقلل بشكل كبير من احتمالات الإغلاق خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة فى 3 نوفمبر.

تعنى الصفقة المؤقتة أيضًا أن مشروع قانون التمويل الحكومى وحزمة الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التى يتم التفاوض عليها بين بيلوسى ومنوتشين لن تكون جزءًا من نفس المحادثات.

 

 

 

Mnuchin, Pelosi reach informal deal to avoid government shutdown | TheHill

 

ووفقا للتقرير اتفق كل من منوشين وبيلوسى على العمل على تجنب الإغلاق وإبقاء الحكومة مفتوحة، وأن أفضل طريقة للقيام بذلك هى إقرار قانونى وفقا لمصدر مطلع على المحادثات.

وأضاف المتحدث باسم بيلوسى درو هاميل أن "الديمقراطيين فى مجلس النواب يؤيدون قرارًا نظيفًا ومستمرًا".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكنانى للصحفيين: "نعتقد أننا سنكون قادرين على الحصول على تمويل لتجنب الإغلاق".

مدة السجل التجارى غير واضحة فى هذه المرحلة، ولكن الخيار الأكثر ترجيحًا هو أن يتم تمويل الحكومة حتى ديسمبر، عندما يحتاج الكونجرس إلى العودة لجلسة بطة عرجاء لتمرير مشروع قانون آخر قصير الأجل لتمويل الحكومة حتى عام 2021.

قالت المصادر المطلعة على المحادثات إنه من المحتمل أن أى اتفاق إغاثة من فيروس كورونا تم التوصل إليه هذا الشهر قد يستمر لكنها أكدت أن العناصر ستعمل فى نفس الوقت على مسارات منفصلة.

 


الولايات المتحدة

مجلس النواب

الديموقراطيين

أخبار أمريكا

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