وأشار إلى أن المدن الثلاث الكبرى وهي فيينا ولينز وجراتس، إضافة الى منطقة كوفشتاين فى تيرول تم تصنيفها باللون الأصفر وهو ما يعني وجود إصابات متوسطة في هذه المناطق ، موضحا أن النظام الجديد نبه إلى الحاجة لتشديد متطلبات القناع في المدارس وفي محال البيع بالتجزئة وفي كافة المناسبات والتجمعات.

ومن جانبه، قال فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي ،خلال المؤتمر الصحفي، أن الخريف المقبل سوف يشهد المزيد من تسارع ونمو الاصابات، لافتا الى أن الحكومة فى سباق مع الزمن ومع الفيروس للسيطرة على انتشاره.

وأكد كوجلر أن نظام إشارات المرور يسهل عملية الوقاية من المرض من خلال تحديد مستوى التدابير المناسبة.