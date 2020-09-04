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البرازيل تتجاوز 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:00 ص
البرازيل تتجاوز 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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تجاوزت البرازيل، حاجز الـ4 ملايين إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد، ورصدت البلاد 43773 حالة جديدة و834 وفاة، بحسب "روسيا اليوم".

وبالأمس، قالت وزارة الصحة إن البرازيل، سجلت 46934 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1184 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و997865 منذ بداية التفشى بينما صعد العدد الرسمى للوفيات إلى 123780، وذلك فى أسوأ تفش للفيروس فى العالم خارج الولايات المتحدة.

 

 


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