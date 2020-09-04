اعرف بعض التهم الموجهة لرجل الأعمال صلاح دياب بعد حبسه 15 يوما

كتب عبده زكى

أثارت واقعة القبض على صلاح دياب وحبسه من قبل جهات التحقيق 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهم الاستيلاء على أراض ملك الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص فضلا عن اتهامه في عدة قضايا خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.

ويواجه دياب عدة تهم في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 مليونا و135 مليون جنيه.

واستغرق التحقيق مع صلاح دياب قرابة 5 ساعات مثل فيها أمام جهات التحقيق وقدم فريق الدفاع المرافق له ما لديهم من أدلة على براءته من تلك التهم.

ويواجه رجل الأعمال مخالفتات عديدة وجهتها له جهات التحقيق منها: