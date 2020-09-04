اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:45 م
خالد صلاح
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اعرف بعض التهم الموجهة لرجل الأعمال صلاح دياب بعد حبسه 15 يوما

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:42 م
اعرف بعض التهم الموجهة لرجل الأعمال صلاح دياب بعد حبسه 15 يوما صلاح دياب
كتب عبده زكى

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أثارت واقعة القبض على صلاح دياب وحبسه من قبل جهات التحقيق 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهم الاستيلاء على أراض ملك الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص فضلا عن اتهامه في عدة قضايا خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.

ويواجه دياب عدة تهم في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 مليونا و135 مليون جنيه.

واستغرق التحقيق مع صلاح دياب قرابة 5 ساعات مثل فيها أمام جهات التحقيق وقدم فريق الدفاع المرافق له ما لديهم من أدلة على براءته من تلك التهم.

ويواجه رجل الأعمال مخالفتات عديدة وجهتها له جهات التحقيق منها:

  • الاستيلاء على أراضى الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أرضاى شركة نيو جيزة".
  • أطعمة فاسدة ضبطتها شرطة التموين سابقا في سلسة شركة الحلويات التي يمتلكها حيث كشفت مباحث التموين تورطه في 29 قضية أغذية فاسدة وأخرى مهربة في سلسة المحلات الموجودة بالقاهرة الكبرى" القاهرة – الجيزة – القليوبية".

 


صلاح دياب

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