اليوم السابع
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اتهامات لجونسون بخرق التباعد الاجتماعى خلال اجتماعه مع 50 من نواب المحافظين

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:08 م
اتهامات لجونسون بخرق التباعد الاجتماعى خلال اجتماعه مع 50 من نواب المحافظين بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن هناك اتهامات موجة إلى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بكسر القواعد الخاصة بالتباعد الاجتماعى خلال استضافته اجتماعا لنواب حزب المحافظين، وطالب حزب الديمقراطيين الأحرار بإجراء تحقيق بعدما تواجد ما لا يقل عن 50 من حزب المحافظين داخل غرفة، على الرغم من وجود لافتة تحذير على الباب بالسماح بوجود 29 شخصا فقط.

وقال شهود لموقع بلومبرج إن رئيس الوزراء البريطانى أخبر الاجتماع أنه يريد أن يختلط الناس فى جميع أنحاء البلاد بشكل وثيق بنفس الطريقة بحلول عيد الميلاد.

ومع ذلك، وبعد 40 دقيقة فقط من انتهاء الاجتماع، أصدر مكتب رئيس الوزراء تغريدة تحذر الناس من حضور التجمعات لأكثر من 30 شخص.

واحتجت ويرا وهبهاوس، النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار قائلة: "لا نهاية فى الأفق لنفاق المحافظين".

 

وأضافت أن رئيس الحكومة ووزراءه قد قضوا على ثقة الرأى العام فيهم بدفاعهم المخزى عن دومنيك كامينجز، لكن يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.

وكتب الديمقراطيون الأحرار إلى جاكوب ريس موج، رئيس مجلس العموم، يطالبون بالتحقيق والتحرك لو تم كسر قواعد كوفيد 19.

 

يأتى هذا الجدل بعد السماح باستمرار كامينجز فى عمله مساعدا رئيسيا لجونسون على الرغم من خرقه قواعد الإغلاق فى إبريل الماضى بقيامه برحلة عبر البلاد.

 

 

 


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

حزب المحافظين

التباعد الاجتماعى

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