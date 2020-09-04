إنفوجراف.. تسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق "قراءتى" فى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج فى تفعيل تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" لتسجيل قراءة عداد المياه، وذلك فى الفترة من يوم ١ إلى يوم ١٥ من كل شهر، وذلك ضمن خدمات الشركة في إطار حرصها على التحول الإلكتروني.

الإنفوجراف التالى يوضح أهم ملامح تلك الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة لخدمة جمهور المشتركين المستفيدين من خدمات الشركة على مستوى المحافظة...



تطبيق قراءتى بمياه الشرب بسوهاج



تطبيق قراءتى بمياه الشرب بسوهاج



تطبيق قراءتى بمياه الشرب بسوهاج