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إنشاء 134 عمارة لسكان المناطق غير الآمنة بالعبور بتكلفة 1.3 مليار جنيه

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:39 ص
إنشاء 134 عمارة لسكان المناطق غير الآمنة بالعبور بتكلفة 1.3 مليار جنيه مدينة العبور
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور مشروع عمارات "السلام" لسكان  المناطق غير الآمنة،  مشدداً على الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبأعلى جودة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين العمال لمنع انتشار فيروس كورونا بمواقع العمل المختلفة.
 
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رئيس جهاز العبور يتفقد مشروعات عمارات السلام
 
 
وذكر المهندس أحمد عمران أحمد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع يتكون من  134 عمارة  بتكلفه 1.3 مليار جنيه، ويضم 4171 وحدة سكنية و 426 وحدة إدارية وعدد 425 وحدة تجارية، بجانب تنفيذ مدرستين تعليم ثانوي  بسعة 33 فصلاً  وتعليم أساسي بسعة 66 فصلا.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن المشروع يضم أيضا ( مركزا طبيا – حضانة - مخبزين)، وجارٍ العمل على تنفيذها، كما يجرى الآن العمل بمشروع الغلق الآمن لمقلب القمامة الموجود بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع جامعة بنها.

وزاره الاسكان

مدينه العبور

المناطق غير الامنه

عمارات السلام

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