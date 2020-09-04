إزالة 866 حالة تعد على أراضى الدولة والرقعة الزراعية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات حتى الآن بلغ ( 866 ) حالة، شملت تنفيذ 614 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة "مبانى" بمساحة 70460، وإزالة 252 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 179 فدانا و24 قيراطا و9 أسهم بمختلف جهات الولاية ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة طبقاً لأحكام القانون، حيث تم أمس الخميس إزالة 41 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة و 5 حالات تعد بالأراضى الزراعية.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أن آخر فرصة للتصالح نهاية سبتمبر الجارى وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة طبقاً لأحكام القانون، مشدداً على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.