إخلاء سبيل مدرس لغة إنجليزية بضمان محل إقامته لإدارته درس خصوصى بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

أخلت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، سبيل مدرس لغة إنجليزية بضمان محل إقامته، لإدارته درس خصوصي رغم قرار حظر الدروس الخصوصية بمدينة طنطا.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا من أحد المواطنين بقيام المدرس بفتح درس خصوصي بأحد شوارع مدينة طنطا، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم مداهمة الدرس والقبض على المدرس واقتياده للقسم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المدرس لعدة ساعات، وحرص عدد من المدرسين على التواجد بالنيابة لمساندة زميلهم، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.