اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:32 ص
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أول تجربة عشوائية تدعم سلامة أدوية القلب الشائعة لدى مرضى COVID-19

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:00 ص
أول تجربة عشوائية تدعم سلامة أدوية القلب الشائعة لدى مرضى COVID-19 أمراض القلب
كتبت إيناس البنا

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أكدت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، انه  يمكن لمرضى القلب الذين يتم علاجهم بالمستشفى مع COVID-19 الاستمرار بأمان في تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARBs)، وعادة ما يأخذ مرضى القلب مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبل الأنجيوتنسين لتقليل ضغط الدم وعلاج قصور القلب، وهناك أدلة متضاربة على الملاحظة حول التأثير الإكلينيكي المحتمل لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبل الأنجيوتنسين على المرضى المصابين بـ COVID-19.2 وقد أثارت بعض التحقيقات قبل السريرية مخاوف بشأن سلامتهم في المرضى المصابين بـ COVID-19.

اول تجربة عشوائية لأمراض القلب
اول تجربة عشوائية لأمراض القلب


وتفترض البيانات الأولية وفقا لموقع الجمعية الأوروبية، أن مثبطات نظام الرينين-أنجيوتنسين-الألدوستيرون (RAAS) يمكن أن تفيد المرضى المصابين بـ COVID-19 عن طريق تقليل تلف الرئة الحاد ومنع الالتهاب الرئوي بوساطة أنجيوتنسين 2.

ونظرًا للاستخدام المتكرر لهذه العوامل في جميع أنحاء العالم ، هناك حاجة ماسة إلى أدلة التجارب السريرية العشوائية لتوجيه إدارة المرضى المصابين بـ COVID-19.

ويعد الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2  (ACE2) المستقبل الوظيفي لـ CoV-2 ، الفيروس المسؤول عن مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) .3 قد يزيد تعبير ACE2 بسبب زيادة التنظيم في المرضى الذين يستخدمون مثبطات ACE و ARBs.4

كانت تجربة BRACE CORONA عبارة عن دراسة عشوائية بقيادة أكاديمية للمرحلة الرابعة تختبر استراتيجيتين: إيقاف مثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين / ARB مؤقتًا لمدة 30 يومًا مقابل استمرار مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين / حاصرات مستقبل الأنجيوتنسين في المرضى الذين كانوا يتناولون هذه الأدوية بشكل مزمن وتم نقلهم إلى المستشفى بتشخيص مؤكد من COVID-19. كانت النتيجة الأولية هي عدد الأيام على قيد الحياة وخارج المستشفى في 30 يومًا.

وتم استبعاد المرضى الذين كانوا يستخدمون أكثر من ثلاثة أدوية خافضة للضغط ، أو ساكوبيتريل / فالسارتان ، أو الذين كانوا غير مستقرين ديناميكيًا عند التقديم.

وضمت التجربة 659 مريضا من 29 موقعا في البرازيل وكان جميع المشاركين يستخدمون بشكل مزمن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو ARB وتم نقلهم إلى المستشفى باستخدام COVID-19، وتم اختيار  المرضى بشكل عشوائي لإيقاف مثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين / ARB لمدة 30 يومًا أو الاستمرار في استخدامه

وكان متوسط ​​عدد الأيام على قيد الحياة وخارج المستشفى 21.9 يومًا للمرضى الذين توقفوا عن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، و 22.9 يومًا للمرضى الذين استمروا في تناول هذه الأدوية.

وكانت نسبة المرضى على قيد الحياة وخارج المستشفى بنهاية 30 يومًا في مجموعة مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين  91.8٪ مقابل 95٪ في المجموعة المستمرة.

وقال الباحث الرئيسي البروفيسور ريناتو لوبيز من معهد ديوك للأبحاث السريرية في دورهام بالولايات المتحدة: "هذه  البيانات العشوائية الأولى التي تقيم دور الاستمرار في مقابل إيقاف مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبل الأنجيوتنسين في مرضى COVID-19".


أمراض القلب

أمراض القلب وكورونا

أدوية القلب وكورونا

الجمعية الأوربيبة لأمراض القلب

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