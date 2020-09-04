أولياء أمور طلاب ببلجيكا يرفعون دعوى ضد إلزامية ارتداء الكمامات فى الفصول

كتب أحمد علوى

قالت صحيفة لا ليبر بلجيك البلجيكية اليوم الجمعة، إنه تم رفع دعوى استئناف ضد ارتداء الكمامات الواقية في الفصول الدراسية، أمام مجلس الدولة، وذلك من قبل العديد من أولياء الأمور، ووفقاً للصحيفة البلجيكية ذاتها، يستشهد أصحاب الشكوى بأضرار وشيكة تتمثل في ضعف جودة التعليم، وقال محاميهم، "هذا الإجراء غير متناسب ولا يوجد دليل على فعاليته".

وقال سيباستيان كايسرجروبر محامي المدعين "نحن لسنا ضد الأقنعة على الإطلاق، بالطبع، عليك أن تكون حذرا، ومع ذلك، فيما يتعلق بارتداء الأقنعة في الفصل من قبل طلاب المدارس الثانوية والمعلمين، فإننا نعتقد أن الآثار السلبية لمثل هذا الإجراء لم يتم موازنتها مقابل فوائدها المثبتة".

وقال المحامي، "في الفصل، نعتقد أنه سيكون ضررها أكثر مما تنفع"، مضيفا: "ما هي الطاقة التي سيتعين على المعلمين نشرها حتى لشرح الدورس ! ستكون هناك تداعيات على صحتهم الجسدية والمعنوية، من جانب الطالب ،ستكون هناك صعوبات في الفهم والانتباه".

وأشار إلى أنه يجب على مجلس الدولة إصدار حكمه فى الساعات أو الأيام المقبلة.