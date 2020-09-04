اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أولياء أمور طلاب ببلجيكا يرفعون دعوى ضد إلزامية ارتداء الكمامات فى الفصول

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:41 م
أولياء أمور طلاب ببلجيكا يرفعون دعوى ضد إلزامية ارتداء الكمامات فى الفصول كورونا والدراسة
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة لا ليبر بلجيك البلجيكية اليوم الجمعة، إنه تم رفع دعوى استئناف ضد ارتداء الكمامات الواقية في الفصول الدراسية، أمام مجلس الدولة، وذلك من قبل العديد من أولياء الأمور، ووفقاً للصحيفة البلجيكية ذاتها، يستشهد أصحاب الشكوى بأضرار وشيكة تتمثل في ضعف جودة التعليم، وقال محاميهم، "هذا الإجراء غير متناسب ولا يوجد دليل على فعاليته".

 

وقال سيباستيان كايسرجروبر محامي المدعين "نحن لسنا ضد الأقنعة على الإطلاق، بالطبع، عليك أن تكون حذرا، ومع ذلك، فيما يتعلق بارتداء الأقنعة في الفصل من قبل طلاب المدارس الثانوية والمعلمين، فإننا نعتقد أن الآثار السلبية لمثل هذا الإجراء لم يتم موازنتها مقابل فوائدها المثبتة".

 

وقال المحامي، "في الفصل، نعتقد أنه سيكون ضررها أكثر مما تنفع"، مضيفا: "ما هي الطاقة التي سيتعين على المعلمين نشرها حتى لشرح الدورس ! ستكون هناك تداعيات على صحتهم الجسدية والمعنوية، من جانب الطالب ،ستكون هناك صعوبات في الفهم والانتباه".

 

وأشار إلى أنه يجب على مجلس الدولة إصدار حكمه فى الساعات أو الأيام المقبلة.


بلجيكا

المدارس البلجيكية

ارتداء الكمامات فى بلجيكا

كورونا فى بلجيكا

اخبار بلجيكا

مدارس بلجيكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة