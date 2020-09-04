ألسن عين شمس تعلن عن برامج الساعات المعتمدة للعام الدراسى 2021/2020

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب الإلتحاق ببرامج الساعات المعتمدة للعام الدراسي القادم 2021/2020، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتضم برامج الساعات المعتمدة: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية، برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية، برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية.

وأوضحت كلية الألسن بجامعة عين شمس، أنها تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

وكانت إدارة الكلية وضعت عدة شروط عامة للقبول ببرامج الساعات المعتمدة وهي:

1 - أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية أو الشهادات العربية المعادلة.

2 - أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لقطاع عام كليات الألسن المعلن من مكتب التنسيق.

3 - يجب على الطالب إحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة .

4 - يقدم الطلاب المرشحون من مكتب التنسيق للكلية أصل الأوراق المطلوبة لإدارة شئون الطلاب بالكلية ، ثم يسحبون ملفًا من إدارة برامج الساعات المعتمدة مع سداد رسوم الاختبارات المقررة.

5 - يقوم الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع عام كليات الألسن، ولم يرشحوا للكلية من مكتب التنسيق بإحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة لأخذ الموافقة من عميد الكلية لفتح ملف تحويل ورقي لمكتب تنسيق جامعة عين شمس وسداد رسوم التحويل علما بأنه لن يقبل التحويل إلا بعد اجتياز الاختبارات الموضحة أدناه وبعد سداد رسوم الامتحان بالكلية.

نبذة عن البرامج وشروط الالتحاق بها:

أولًا : برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية: يقدم قسم اللغة الإنجليزية - بالإضافة إلى برنامجه العريق في الأدب واللغة والترجمة - برنامجًا متخصصًا في الترجمة التحريرية والفورية بنظام الساعات المعتمدة.

بعد العام الدراسي الثاني في هذا البرنامج يختار الطلاب ما بين شعبتي الترجمة التحريرية والفورية، وعند اختيار الأخيرة يتعين عليهم اجتياز اختبار لسلامة النطق والحواس.

صمم البرنامج بشكل متكامل؛ حيث يضم مقررات إجبارية واختيارية تغطي الثقافة والمعلومات العامة، والمهارات اللغوية، والمقررات المتخصصة في الترجمة واللغويات على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن.

وعدد ساعات البرنامج 144 ساعة معتمدة ما بين متطلبات الجامعة والكلية والبرنامج، يمزج فيها بين التعليم النظري والتطبيق العملي في الترجمة، مع التركيز على التعرف على الثقافة والفنون، وإتقان اللغة العربية ولغة أجنبية ثانية، وتعلم مهارات البحث العلمي؛ مما يسهم في تخريج طالب قادر على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلية والدولية. ويفتخر قسم اللغة الإنجليزية بأن خريجي البرنامج يشغلون حاليًا وظائف شديدة التميز في مجال الترجمة التحريرية والفورية، وكثير من المجالات الأخرى.

شروط القبول:

1 - اجتياز الامتحان التحريري والشفوي.

2- اللغة الثانية: اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الألمانية.

ثانيًا: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية: يقدم قسم اللغة الفرنسية - بالإضافة إلى برنامجه العريق في الأدب واللغة والترجمة - برنامجًا متخصصًا في الترجمة التحريرية والفورية بنظام الساعات المعتمدة .

يسعى برنامج الترجمة التحريرية والفورية بشعبتيه (التحريرية) و (التحريرية والفورية) إلى تحقيق التميز والريادة في إعداد الكوادر من المترجمين في مجالات الترجمة التحريرية والفورية من الفرنسية وإليها؛ وذلك لخدمة المجتمع والبيئة، ولتلبية احتياجات سوق العمل على الصعيدين القومي والدولي من خلال برنامج ساعات معتمدة ذي معايير أكاديمية عالية قائم على أساليب التعليم والتعلم الحديثة والمبتكرة.

عدد ساعات البرنامج الدراسي 144 ساعة معتمدة، وتتوزع المقررات في الخطة الدراسية على ثلاثة متطلبات: متطلبات الجامعة، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات التخصص المتعلقة بالبرنامج (إجباري/اختياري)، وتشمل هذه المقررات ثمانية مقررات لغة عربية وست مقررات لغة إنجليزية ، وعدد من المقررات الفرنسية مثل الاستماع والمحادثة والقراءة النشطة ومهارات الكتابة والتدوين و الترجمة الصحفية والقانونية والمنظورة والتتبعية والفورية؛ ويتم التشعيب في المستوى الثالث بشرط حصول الطالب على نسبة 70% فأكثر في مقررات الترجمة التتبعية من وإلى العربية والترجمة المنظورة من وإلى العربية. وهذا كله يسهم في تخريج طالب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل ، خاصة في مجالات الترجمة الفورية والإرشاد والسياحة والإعلام والسلك الدبلوماسي.

شروط القبول:

1 - اجتياز الامتحان الشفوي.

2– أن تكون اللغة الثانية هي الإنجليزية.

ثالثًا: برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية: يعد قسم اللغة الروسية بكلية الألسن الذي أنشئ في أكتوبر 1957، أقدم قسم للغة الروسية علي مستوي مصر والعالم العربي. ويمتلك القسم مدرسة علمية عريقة فى مجال تدريس اللغة الروسية وآدابها تميزه عن الأقسام المناظرة فى الجامعات الأخرى.

ويقدم القسم برنامجا خاصا في الترجمة المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة علمًا أنه ستبدأ الدراسة فيه اعتبارا من العام الجامعي 2020-2021 .

يهدف برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية إلى إعداد كوادر محترفة في الترجمة المتخصصة تكون قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي سواء في مجال الترجمة التحريرية أو الشفوية ، وتجمع الخطة الدراسية لبرنامج الترجمة بين المقررات النظرية والتطبيقات والتدريبات العملية في مجالات الترجمة السياسية والاقتصادية والعلمية والأدبية والعسكرية التي تؤهل الطالب لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل في هذا التخصص.

وتبلغ عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الليسانس في الترجمة المتخصصة 144 ساعة مقسمة على أربع سنوات.

وتشتمل المقررات الدراسية على مقررات جامعة تهدف إلى توسيع مدارك وثقافة الطالب في مختلف النواحي المعرفية، ومقررات كلية تهدف إلى تنمية معارف الطالب في اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، ومقررات تخصص تحدد في السنوات الدراسية المختلفة وفقا لأسس علمية وموضوعية.

شروط القبول:

1 - اجتياز المقابلة الشخصية.

2 - اللغة الثانية: اللغة الإنجليزية.

رابعًا: برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية: يعد قسم اللغة الصينية بكلية الألسن من أقدم أقسام اللغة الصينية وأكبرها بمصر وإفريقيا والوطن العربي.

وقد افتتح القسم برنامج "الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية" بنظام الساعات المعتمدة منذ عام ٢٠١٦.

يبدأ الطالب بتعلم أساسيات النطق وكتابة الرموز الصينية وإتقانها، ثم يتدرج فى الدراسة حتى يصل إلى التخصص الدقيق "الترجمة المتخصصة".

عدد ساعات البرنامج 144 ساعة معتمدة ما بين متطلبات الجامعة والكلية والبرنامج تغطى جميع المقررات الإجبارية والاختيارية، بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية بمستويات متقدمة؛ مما يؤهل الطالب للعمل فى جميع المجالات المختلفة التى يتطلبها سوق العمل.

يحق للطالب بالفرقة الثالثة الإفادة من الاتفاقية المبرمة بين جامعة عين شمس وجامعة شى نان لدراسة المستوى الثالث بجامعة شى نان بالصين، كما يتيح البرنامج للطالب التدريب على ممارسة اللغة والترجمة عمليًا في المؤسسات العامة والخاصة التى تحتاج اللغة الصينية، مما يساعد الطالب على اكتساب مهارات العمل الجماعى والبحث العلمى.

وكذلك يتيح البرنامج للطالب الاشتراك فى المسابقات الثقافية والفنية ومسابقات الترجمة التى ينظمها الجانب الصينى بالمشاركة مع الجامعات الأخرى على المستوى المحلى والعالمي، ويمنح الفائزين فرصة للدراسة بالجامعات الصينية.

يقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتخصصين فى اللغة الصينية والترجمة المتخصصة، ويهدف البرنامج لتخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والقومى والعالمى.

شروط القبول:

1 - اجتياز المقابلة الشخصية.

2- اللغة الثانية: اللغة الإنجليزية.