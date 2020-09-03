اليوم السابع
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6 معلومات عن تحلية مياه البحر لتوفير المياه العذبة لأهالى شمال سيناء

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:00 ص
6 معلومات عن تحلية مياه البحر لتوفير المياه العذبة لأهالى شمال سيناء مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، استخدام التكنولوجيا فى تحلية مياه البحر لتوفير المياه الحلوة لسكان مدينة العريش بشمال سيناء، والقضاء على مشكلة رئيسية تعانيها المدينة وهى ملوحة المياه التى تضخ عبر شبكات توزيع المياه بها .

ونوضح فى 6 معلومات عن تحلية مياه البحر لتوفير المياه العذبة لأهالى شمال سيناء:

 

  1. مشروع تحلية مياه البحر بدأ على ساحل مدينة العريش بإنشاء محطة تحلية المياه بمنطقة الريسة شرق مدينة العريش.
  2. بدأت فعليا أول مراحل عمل المحطة وتعمل بطاقة إنتاجية 5000 م٣ فى اليوم. 
  3. بلغت تكلفة المحطة 140 مليون جنيه، وتقوم بإمداد أحياء وتجمعات مدينة العريش بالمياه للقضاء على نظام المناوبة.
  4. ستضخ 25 ألف متر مكعب فى اليوم فى شبكة المياه بالعريش والتى تم تطوير ورفع كفاءتها بتكلفة بلغت 886 مليون جنيه.
  5. المحطة تأتى ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة لتنمية شبه جزيرة والتى تشمل على إنشاء 5 محطات تحلية بمدينة العريش ، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل 325000 م3/يوم لتأمين إمداد المياه للمدينة و التجمعات السكانية و البدوية المحيطة بالمدينة.
  6. مشروعات قطاع مياه الشرب بمحافظة شمال سيناء ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بقيمة 50 مليون دولار، وهى عبارة عن إنشاء 5 محطات لتحلية المياه فى مناطق الريسة بطاقة 5000 متر3/يوم والريد بطاقة 200 متر3/ يوم، وصدر الحيطان بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم والقسيمة بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم والحسنة بطاقة 1100متر3/ يوم ، محطة تحلية المياه بمنطقة أبو الجلود ببئر العبد بطاقة 250 متر مكعب/ يوم، بجانب تطوير عدد 14 بئرًا عميقًا ، وإنشاء عدد 4 خزانات مياه، وإنشاء محطة لتحليه مياه البحر فى مدينة العريش مع إنشاء خطوط ناقلة لتحسين مستوى خدمة مياه الشرب.

 

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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء

 

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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء

 

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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء

 

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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء

 

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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء

 

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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء

 

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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء

 

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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء

 

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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء
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مشروعات تحليلة مياه البحر بشمال سيناء

 

 

 


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