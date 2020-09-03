6 مدن بالقليوبية تسجل "صفر" كورونا و13 إصابة جديدة بـ5 مناطق

القليوبية إبراهيم سالم

سجلت محافظة القليوبية، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز القناطر الخيرية وبنها وغرب شبرا الخيمة، وطوخ ، بينما سجلت 6 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة عند 9274 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، اليوم، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2424 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1185 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1037 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 455 إصابة.