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وزير الأوقاف يوجه رسالة للعاملين بخدمة بيوت الله: عمار المساجد رسالتنا الأولى

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:23 م
وزير الأوقاف يوجه رسالة للعاملين بخدمة بيوت الله: عمار المساجد رسالتنا الأولى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خدمة بيوت الله وعمارها هي رسالة الأوقاف الأولى، مشددا على جميع العاملين بالأوقاف الوفاء بحق هذه المهمة والعمل الجاد الدءوب على تحويلها إلى واقع ملموس.

وقال جمعة فى تصريحات له اليوم: "خدمة  بيوت الله وعمارها ضيوف الرحمن شرف لا يدانيه شرف ، مما يستوجب التفاني في العمل وبذل أقصى الجهد فيه ابتغاء مرضاة الله عز وجل".

وأشاد وزير الأوقاف فى تصريحات سابقة، بجهود الدولة المصرية في تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، كما أشاد بجهودها في عمارة بيوت الله (عز وجل) وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم في مسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وما تم في مسجد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مضيفا: "كان لي شرف حضور افتتاح هذا الصرح العظيم الذي يعد أنموذجًا عظيمًا ورائعًا لما يجب أن تكون عليه عمارة بيوت الله (عز وجل)".

 

 



 


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