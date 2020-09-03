هجانة "الإسماعيلية والسويس" تحصد أول المراكز بالسباق التنشيطى في شرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

حصد الهجانة من محافظتى الإسماعيلية والسويس المراكز الأولى بأول شوطين في انطلاقة فعاليات سباق الهجن التنشيطى الأول للموسم الرياضى الجديد بمضمار سباق الهجن في شرم الشيخ .

وقال الدكتور مهدى سالم البياضى، عضو لجنة تحكيم السباق، إن اللجنة برئاسة خضر جرابيع ترابين ، انتهت من رصد نتائج السباق الذى جرى اليوم أول انطلاقة له بشوطين صباحيين .

وأوضح أنه جرى سباق الشوط التراثى سن مفتوح مختلط لمسافة 10 كيلو مترات، وكانت نتائجه بحسب ترتيب الفائزين والنادى الرياضى التابع له بمحافظته هى فوز الهجين "الجارح" بالمركز الأول، فى زمن 16 دقيقة و25 ثانية لصاحبه على محمد سلمى حويطات من نادى السويس، و"شعيلان"، فى زمن 17.03، لصاحبه على محمد سلمى حويطات من نادى السويس، و" شمران" فى زمن 17.25 لصاحبه سلامه ابوعبيد عيايده من نادى الإسماعيلية ، و" خضيران" فى زمن 17.37 لصاحبه جمعه هليل معازه من نادى الإسماعيلية ، و" غبشان" فى زمن 17.45 لصاحبه محمد دخل الله ترابين من نادى الاسماعيلية.

وفى الشوط الثانى " الزعامة " شاركت الهجن من سن مفتوح مختلط على مسافة 6 كيلو مترات ، وفاز بالمركز الأول " نجم" فى زمن 10.5 لصاحبه محمد زايد سليمان تياها من نادى الإسماعيلية ، و " السهم" فى زمن 10.7 لصاحبه سلامه ابوالشيخ حويطات من نادى السويس، و"فزاع" فى زمن 10.9 دقائق لصاحبه سليمان سلامه مبارك حويطات من نادى السويس ، و " قمره" فى زمن 10.27 دقائق ، لصاحبه جمعه هليل معازه من نادى الاسماعيلية ، و " الكايد" فى زمن 10.37 دقائق. لصاحبه محمد حمدان نجم احيوات من نادى الإسماعيلية ضمت لجنة التحكيم كلا من المحكمين خضر اجرابيع سلام، وعمر القرم ، وسارى مسلم عليان ، ومهدى سالم سليمان .

وكانت انطلقت اليوم على أرض مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطي الأول للموسم الرياضى 20/21 وينظمه الاتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وسط إجراءات الاحتراز من كورونا وبدأت الفعاليات اليوم بشوطين صباحيين للهجن فئة الأشواط المفتوحة ومقررا ان تتواصل الفعاليات حتى السبت القادم بأشواط صباحية ومسائية .

ويشارك فى السباق هجن من مختلف محافظات مصر حضر بها ملاكها لخوض السباقات والتنافس على المراكز الأولى وحصد جوائز تشجيعية يقدمها الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محبين وداعمين للسباقات .