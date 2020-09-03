اليوم السابع
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ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى يصل القاهرة اليوم

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:12 م
ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى يصل القاهرة اليوم جوزيف بوريل
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، ان جوزيف بوريل ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي سيصل القاهرة اليوم، ونقلت العربية جوزيف بوريل قوله: "مصر تلعب دورا رئيسيا في المنطقة.. وهناك شراكة قوية تجمع مصر والاتحاد الأوروبي".

ورحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قبل أيام باتفاق السلام الذي وقع بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسة) في مدينة جوبا في جنوب السودان.

وقال بوريل - في بيان وزعه مكتب الاتحاد الأوروبي في السودان إن اتفاق السلام، الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى اليوم، يشير إلى معلم هام في عملية الانتقال الديمقراطي والاقتصادي الجارية في السودان، موضحا أن الاتفاق يُمهد الطريق نحو إحلال سلام دائم في السودان.


جوزيف بوريل

الاتحاد الاوروبى

ممثل السياسة الخارجية

اخبار الاتحاد الاوروبى

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