محافظ قنا يوافق على تطبيق خطة "التعليم الهجين" بمعهد الخدمة الاجتماعية

فريق المحافظات _ قنا

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة ‪ المعهد ‪ العالي ‪ للخدمة‪ الإجتماعية ‪ بقنا، بحضور الدكتور عبد الفتاح تركي، عميد ‪ المعهد، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس الإدارة ‪ بالمعهد، لعرض وإعتماد عدد من القرارات المالية والإدارية والتنظيمية للمعهد خلال الفترة من 1/6/2020وحتى 31/8/2020 .

كما ناقش الإجتماع، حسب بيان اليوم الخميس، مراجعة وإعتماد الحسابات الختامية وميزانية المعهد للعام المالي 2019/2020م ، ومناقشة الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

ووافق المجلس علي تشكيل لجنة علمية لمتابعة العملية الدراسية للعام الجديد وتطبيق خطة "التعليم الهجين".

وأوضح الدكتور عبدالفتاح تركي، أن "التعليم الهجين" هو دمج نظامي التعليم وجهًا لوجه والتعلم عن بُعد، حيث يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وتناوب الحضور للمعهد لإكتساب المهارات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد.

وأضاف تركى، أن التعليم الهجين يهدف إلي تقليل الكثافة الطلابية داخل الجامعات ،تحقيق الإستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة، ومساعدة الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة، وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا .

وإعتمد مجلس الإدارة نتيجة إمتحانات الطلاب بمرحلة البكالوريوس بنسبة نجاح بلغت 80.96% ، بالإضافة الي إعتماد نتيجة مرحلة الدراسات العليا.

وأعرب المحافظ، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم كما قدم تهنئته لعميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالعام الدراسي الجديد .

ووجه محافظ قنا، خلال الإجتماع الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المعهد مع توفير أدوات مكافحة العدوي وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير ، مؤكدا على إهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمي‪ .