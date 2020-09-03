محافظ الدقهلية يعلن إزالة 50 عقارا مخالف فى بحيرة المنزلة

الدقهلية _ شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتعامل الحاسم من قبل أجهزة الدولة بتطبيق القانون حرصا على حقوق الدولة فى قضية التعديات على أراضى الدولة على مستوى الجمهورية، فقد استمرت لليوم الثانى على التوالى الحملة المكبرة لإزالة للتعديات على بحيرة المنزلة بمنطقة "عبده الصالحى" بالمطرية.

وأشار المحافظ، وفق بيان اليوم الخميس، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 50 عقارا بإجمال 135 عقارا على مدار يومين، وذلك من إجمالى 302 عقار تضم 1200 مسكن مخالف بالمنطقة المشار إليها، مضيفا أن الحملة مستمرة فى عملها يوميا للانتهاء من كافة الإزالات، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع تنمية وتطوير بحيرة المنزلة وعودتها لسابق عهدها والذى يجرى تنفيذه حاليا برعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن الدولة قوية وماضية في طريقها وأنها لا تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع أو وضع أى عراقيل أمام استكمال مسيرة مشروعات تنميتها، وأن هذا المشروع يعد نقلة نوعية وحضارية كبيرة يجرى تنفيذها لأول مرة فى تاريخ المحافظة وتحديدا فى مراكز مدن شمال المحافظة.

جدير بالذكر أنه قد شارك فى الحملة التى قادها محافظ الدقهلية اليوم، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء خالد ابراهيم مدير الادارة العامة للامن المركزى بمنطقه شرق الدلتا.