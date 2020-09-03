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محافظ البحيرة يهنئ منتخب البحيرة للصم لتتويجه بطلا للجمهورية لدورى مراكز الشباب

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:07 ص
محافظ البحيرة يهنئ منتخب البحيرة للصم لتتويجه بطلا للجمهورية لدورى مراكز الشباب منتخب البحيرة للصم
البحيرة – فريق المحافظات

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توج منذ قليل منتخب البحيرة للصم ببطولة الجمهورية لدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة فى كرة القدم بعد تغلبه على منتخب المنيا بهدف دون رد فى المباراة النهائية التى شهدها ملعب مركز شباب مطروح.

وهنأ اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة الفريق مشيدًا بالأداء الرجولى لهم، وبالروح القتالية العالية والتصميم الكبير الذى ظهر على لاعبى الفريق منذ إنطلاق المباراة لتحقيق الفوز وإسعاد الجمهور البحراوى مشيرًا إلى انه سيتم استقبال الفريق البطل بالمحافظة وتكريمه، مؤكدًا على تقدم كل أوجه الدعم والرعاية للنشاط الرياضى ولشباب المحافظة.

كما وجه التحية لوزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول فى سبيل تأمين المباراة وتطبيق كل الضوابط والإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

 

 

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