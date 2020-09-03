كيف يستفيد شباب الأقصر من مبادرة "مشروعك" والأوراق المطلوبة؟

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يتواصل العمل فى مبادرة وزارة التنمية المحلية "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير، لدعم مشروعات الشباب وللنهوض وتنمية مدينة الزينية، وكيفية الاستفادة منه وذلك لدعم الشباب وخلق فرص عمل جديدة والتقليل من نسبة البطالة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، أنه رئاسة المركز من خلال "مشروعك" تقدم فرص للشباب الراغبين فى الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة وقروض ميسرة، بالتنسيق مع البنوك الداعمة لمشروعك وتسهيل الإجراءات المطلوبة، حيث تشمل الإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب سحب قرض من مشروعك، بالنسبة للقرض من 1000 جنية حتى 30 ألف جنية ما يلى:- (إستمارة طلب الحصول على قرض مكتوبة بخط واضح ومقروء - صورة بطاقة الرقم القومى سارية للعميل والضامن – عقد إيجار موثق وإثبات تاريخ من الشهر العقارى بحد أدنى 5 سنوات - إيصال مرافق حديث ( كهرباء- مياه ) وألا يكون مضى عليه ثلاث شهور).

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه بالنسبة للقرض من 50 ألف جنيه فما فوق وحتى ( مليون جنية ) فتشمل الأوراق المطلوبة ما يلى:- (استمارة طلب الحصول على قرض مكتوبة بخط واضح ومقروء - صورة بطاقة الرقم القومى سارية للعميل والضامن - عقد إيجار موثق أثبات تاريخ من الشهر العقارى - إيصال مرافق حديث ( كهرباء - مياه - تليفون ) وألا يكون مضى عليه ثلاث شهور - نموذج ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات - صورة مستخرج من السجل التجارى - بطاقة ضريبية - شهادة موقف ضريبى - شهادة موقف تأمينى مؤمن على المنشأة).

وفى نفس السياق أكد عنتر هلالى سيد مدير مشروعك، ورئيس وحدة المتغيرات المكانية بمدينة الزينية، أنه تبلغ فائدة هذا النوع من القروض مشروعك خمسه فى المائة متناقصة، ويتم التنسيق على تحديد المبلغ المطلوب وطريقة السداد من قبل البنك الممول بينه وبين العميل.

وناشد مدير مشروع بالزينية، الشباب بأنه على من يرغب فى الحصول على قرض من مشروعك التقدم إلى رئاسة مركز ومدينة الزينية بادارة مشروعك، وذلك لتوعية العميل والوقوف بجانبه وتسهيل الإجراءات المتبعة للحصول على قرض من مشروعك هادفا إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب والتقليل من نسبة البطالة، ودعم الشباب على إنشاء وفتح مشاريع جديدة تعود عليه بالنفع وفتح باب رزق له ولأسرته، عليهم التواصل على الأرقام التالية:- (ت/ 01004742424 - تليفون المكتب / 2403042).



عنتر هلالى سيد مدير مشروعك بالزينية



كيف يستفيد شباب الأقصر من مبادرة مشروعك سرعة التقدم