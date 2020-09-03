كنس الشوارع ودهان الأرصفة خلال حملة مكبرة لحى ثان المحلة.. صور

الغربية - مصطفى عادل

شن حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى، حملة نظافة، فى إطار الحملات اليومية للحفاظ على المظهر العام للشوارع ورفع تراكمات القمامة. وشارك فى الحملة أقسام الصيانة والمتنزهات والإنارة والنظافة، وخلال الحملة تم كنس السفو وغسل و دهان البلدورات بمدخل منشية البكري كما تم رش ورى الزراعات وكنس السفو وغسل البلدورات بمدخل المدينة.

كما أسفرت حملة لإدارة النظافة برفع تراكمات القمامة بمنطقة الحملة العلو، وكورنيش كفر حجازى، وبحر شبين.

من ناحية أخرى نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واستهدفت الحملة كنس ورفع الاتربة بجانب اعمال النظافة اليومية ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة بنطاق الحى.

دهان الأرصفة خلال حملة مكبرة بحى ثان المحلة

دهان الأرصفة فى حملة بالمحلة

أعمال دهان الأرصفة خلال حملة بحى ثان المحلة



دهان الأرصفة خلال حملة مكبرة بحى ثان المحلة



كنس الشوارع بحى ثان المحلة