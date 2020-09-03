فيلم تسجيلى بختام احتفالية "لأنى رجل" يشيد بدعم الكاتب خالد صلاح للحملة..فيديو وصور

شهدت احتفالية مباراة نهائى "دورى لأنى رجل" لكرة القدم الخماسية، والذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحده للمرأة وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى، عرض فيلم تسجيلى عن حملة "لأنى رجل" لدعم المرأة المصرية .

واستعرضت الاحتفالية من خلال فيلم تسجيلى، أبرز الداعمين لحملة لأنى رجل، والتى جاء فى مقدمتها اللاعب المصرى محمد صلاح، وعدد من الإعلاميين فى مقدمتهم الكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامى أسامة كمال .

واستعان الفيلم التسجيلى، برسالة صوتية للكاتب الصحفى خالد صلاح، حول دعمه للمرأة قال خلالها:"نصف رؤساء الأقسام بجريدة اليوم السابع من المرأة ويقمن بمجهود غير عادى".

وتقام المباراة على ملعب المركز الاوليمبى بالمعادي، ويحضره كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، دكتور بيرأكسيل فريلينجسدروف، أميرة خليل ممثلين عن سفارة السويد بالقاهرة وعدد من المحافظين، والشباب المشاركين فى حملة "لانى رجل".

كما يشهد حفل الختام كلمة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

ويقام اليوم على نفس الملعب تصفيات نصف وربع النهائي بين الفرق المشاركة، حيث يتأهل الفريقين الفائزين الى نهائي دوري لأني رجل .

ويسبق الحفل الختامي توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن دورى لأنى رجل لكرة القدم الخماسية تم اطلاقه خلال فبراير الماضي ضمن حملة لأنى رجل بمشاركة 108 فريق من جميع محافظات الجمهورية، وهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل أكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون علي نشرها بكافة محافظات الجمهورية، ويحثون الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.