عضو بـ"الزراعيين" يوضح مزايا الرى بالتنقيط والرش فى الإنتاجية والتكلفة

قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن الدولة بدأت العمل على تطبيق مشروع قومى لتغيير النمط القديم لرى الأراضى الزراعية، إلى أخر حديث، موضحا أن المزارع المصرى منذ آلاف السنين اعتاد على الزراعة بالغمر، إلا أنه مع اتجاه الدولة فى ظل الظروف الحالية إلى ترشيد استهلاك المياه، كان لابد من إيجاد طرق حديثة للرى، والتى من بينها: الرى بالتنقيط والرش.

وأوضح البدرى، أن ليس كل أراضى الدلتا تصلح للزراعة بالتنقيط أو الرش، لافتا إلى الأراضى التى تصلح للرى بتلك الطرق الحديثة ستشهد زيادة فى إنتاجيتها، وتكلفة زراعتها ستقل بشكل كبير، خاصة أن أساليب الرى الحديثة ستسهم فى انخفاض معدلات المكافحة، ونمو الحشائش، وقلة استخدام المبيدات، وبالتالى زيادة مكسب المزارع.

وثمن عضو مجلس نقابة الزراعيين، الاتجاه لمشروعات تبطين الترع، قائلا: الأرض بدون تبطين تؤدى إلى ترشيح المياه من جوانب الترع والمساقى، وبالتالى يحدث إهدار لمياه الترع، لذا يتم تبطينها من خلال وضع طبقات من الدبش والخرسانة، لتقليل عمليات الرشح، كما أن بعض الترع تم تغطيتها بالكامل للحد من عمليات البخر، مؤكدا أن ذلك اتجاه إيجابى من الدولة للحفاظ على المياه وتقليل الهدر.

وأشار إلى أن العالم كله يتجه حاليا إلى تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى، والزراعة عليها بعض الزراعات مثل الجوجوبا والأشجار الخشبية، والنخيل.