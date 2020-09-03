طهران تعتزم إرسال إيرانيين إلى الفضاء

وكالات

أعلن رئيس مركز الأبحاث الجوفضائية في وزارة العلوم الإيرانية، فتح الله امي، عن الاستعدادات لإرسال إنسان إلى تحت مدار الأرض وبعيد ذلك إرسال إنسان إلى محطة الفضاء.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء أمس الأربعاء، بأنه بعد حوالي 10 سنوات من أول تجربة إيرانية ناجحة في إرسال كائنات حية إلى الفضاء، أعلن رئيس معهد أبحاث الفضاء عن عزم البلاد الجاد على إرسال البشر إلى غواصة الأرض لمدة 4 سنوات أخرى.



ونقلت الوكالة عن فتح الله امي أنه سيتم تدريب رواد الفضاء الإيرانيين بتعاون مع دولة صديقة، مشيرا إلى أنه قبل حوالي 10 سنوات، بعد أن نجحت ثلاثة مجسات حيوية في معهد أبحاث الفضاء في نقل الشحنات الحيوية، بما في ذلك عينات السلاحف والديدان والفئران وعينات الخلايا، في 2012، تمكن العلماء الإيرانيون من إرسال "المسبار الرائد" الذي يحمل أول قرد إلى الفضاء.