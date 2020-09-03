ضبط 840 كيلو حلوى أطفال مجهولة المصدر فى الغربية .. صور

الغربية _ محمد طارق

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية .

وأسفرت الحملة حسب بيان اليوم الخميس، عن ضبط 840 كيلو جرام حلوى اطفال " سناكس " مجهولة المصدر، ويشتبة في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر جنحة رقم 22046 لسنة 2020 جنح ثان طنطا، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في محافظة الغربية، بقيادة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع مباحث التموين، بقيادة العقيد محمد نصحي، تمكنت من ضبط أماكن غير مرخصة تابعة لإحدى الصيدليات العامة والكبري بمدينة طنطا .

وأسفرت الحملة عن ضبط أدويه غير مسجلة بعدد إثنين وثلاثين صنف مختلفة الأنواع، وقد تم تحريز الأدوية وتسليمها الي مباحث التموين، لحين صدور قرار النيابة العامة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، بضبط سوق الدواء وإستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على سوق الدواء وشركات المستلزمات الطبية، حفاظا على حقوق المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.



مواد غذائية مجهولة المصدر فى الغربية



مواد غذائية مجهولة المصدر فى الغربية



مواد غذائية مجهولة المصدر فى الغربية (3)



مواد غذائية مجهولة المصدر فى الغربية