ضبط 8 أطنان بهارات وتوابل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى حملة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة حيث تم مداهمة 2 مطحن عطارة وحنة بناحية طوخ، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شيكارة سمسم تزن الشيكارة 65 كجم بإجمالي وزن 1300 كجم، و110 شيكارة لون صناعى تزن الشيكارة 25 كجم بإجمالي وزن 2750 كجم، و100 شيكارة بهارات تزن الواحدة 35 كجم بإجمالي 3500 كجم، و10 شيكارة زعتر تركي وزن الشيكارة 10 كجم بإجمالي وزن 100 كجم منتهية الصلاحية، و8 شيكارة كمون مطحون تزن الشيكارة 25 كجم بإجمالي وزن 200 كجم، و14 شيكارة فلفل أحمر مطحون بالعنق تزن إحداها 25 كجم بإجمالي وزن 350 كجم.

وأوضحت المديرية، أنه بلغ إجمالي المضبوطات 8.200 طن، كما تبين أن تلك المضبوطات غير محتفظة بخواصها الطبيعية وبها رطوبة، وموضوعة داخل شكاير سبق استعمالها، ولا يوجد على الشكاير أي بيانات تدل على مصدرها "مجهولة المصدر" ويعد ذلك غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

وأشارت، إلي أن المكان غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات الموجودة تم تحرير محاضر لقرار رقم 96 الخاص بالاشتراطات الصحية وعدم نظافة المصنع، والقرار 97 لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، كما تم تحرير محضر الضبط وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وضم فريق المراقبة من مديرية الصحة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ورجب نصر عبد الواحد مراقب أول الأغذية، ومحمد صبحي مراقب الأغذية، ومفتشي الأغذية من مكتب الأغذية بمدينة طوخ علي محمد علي، ومحمد بكرى، ومصطفى خيري، ومحمد الشوربجي.