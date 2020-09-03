ضبط 39 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

المنيا - حسن عبد الغفار

حررت مديرية التموين بالمنيا ، 39 مخالفة تموينية متنوعة ، بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ، وذلك لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين ، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع .

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية ، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجارى والتدليس.

من جانبه أوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات اسفرت عن تحرير 39 مخالفة تموينى منها 28 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – تصريف وتجميع دقيق بلدى مدعم – اختراق لماكينة الخبز) و11 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينين – قضايا تموينية اخرى متنوعة).