اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:00 م
خالد صلاح
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ضبط 3 طن دقيق مدعم داخل مخزن تم تجميعه بغرض الاتجار به فى السوق السوداء بدمياط

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:31 م
ضبط 3 طن دقيق مدعم داخل مخزن تم تجميعه بغرض الاتجار به فى السوق السوداء بدمياط الدقيق المضبوط
دمياط - فريق المحافظات

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تمكنت مباحث التموين بدمياط ، من ضبط 3 طن دقيق مدعم ، تم تجميعه من المخابز داخل مخزن لإعادة تعبئته فى شكائر بيضاء بغرض الاتجار به فى السوق السوداء ، لتحقيق مكاسب مالية كبيرة بإعادة بيعه للمخابز السياحية

ونجح رجال مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبد الباقى رئيس المباحث والسيد عبيد كبير مفتشى التموين ، خلال حملة على المخزن الكائن بعزبة 5 التابعة لمركز كفر سعد

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات سرية لرئيس مباحث التموين تفيد قيام المدعو مرتضى منصور عبد العزيز بتجميع الدقيق الدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء ، وتم إخطار اللواء خالد إبراهيم مدير امن دمياط واللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي وقد تحرر المحضر رقم 2575 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة كفر سعد وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة

 

 


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