ضبط 3 الآف قرص مخدر في مداهمات أمنية بالعجوزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الامن في ضبط كمية كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة بالجيزة ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 3980 قرص مخدر لعقارى التامول – الترامادول – كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام – كمية من البودر المخدرة وزنت 20 جرام – عدد 36 أمبول به محلول مجهول المصدر يشتبه أن يكون مخدر – 38 كيس تبغ – ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدئرة القسم) وذلك حال قيادته دراجة نارية.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائه ، وإستخدام الدراجة فى عملية الترويج ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.