اليوم السابع
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ضبط 16 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص فى الجيزة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:17 م
ضبط 16 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص فى الجيزة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصل ضباط مباحث الجيزة، شن الحملات الأمنية، لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 16 متهما بحوزتهم أسلحة نارية و9 طلقات بدون ترخيص، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات لاستخدامها بقصد الدفاع، ونفوا الاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه كل من حاز الأسلحة البيضاء كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وتصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

 

 


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