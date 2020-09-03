اليوم السابع
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ضبط 13 قطعة سلاح و105 طلقة و130 قرص مخدر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:56 ص
ضبط 13 قطعة سلاح و105 طلقة و130 قرص مخدر أسلحة نارية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط "طبنجة – 8 طلقات نارية – خزينة بندقية آلية – 27 طلقة صوت – 2 سلاح أبيض – جراب طبنجة" بحوزة "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وضبط "4 طبنجات معدلة– 3 بنادق ضغط هواء مختلفة الأنواع – 3 طبنجة مُحدثة صوت – 70 طلقة مُحدثة صوت – خزينة طبنجة- أجزاء سلاح – 41 قطعة من الألعاب النارية – مبلغ مالى – هاتف محمول" بحوزة "صاحب محل غير مرخص لأدوات الصيد" مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية .

ونجحت الجهود في ضبط "2 فرد خرطوش –  130 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالى – هاتف محمول" بحوزة "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية .

 

 

 

 


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