ضبط 13 قطعة سلاح في مداهمات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 13 قطعة سلاح نارى بمنطقة أبنوب بأسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة خاصة أطراف الخصومات الثأرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 13 قطعة سلاح نارى "9 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش - عدد 40 طلقة مختلفة الأعيرة" بحوزة 13متهم، وضبط شخصين مطلوب ضبطهما فى قضية "إطلاق أعيرة نارية"، فى حملة أمنية مكبرة إستهدفت أفراد 4 عائلات طرفى خصومتين ثأريتين وطرفى مشاجرة بدائرة مركز شرطة "أبنوب"، فوجه اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط باتخاذ الإجراءات القانونية.