ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 60 ألف دولار

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بإستخدام العملات الإفتراضية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (طالب جامعى، مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية)، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفى.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين من خلال الفحص المستندى أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغ (60 ألف دولار أمريكى- 165 ألف ريال سعودى- 15 ألف يورو- 11 ألأف درهم إماراتى- 8 آلاف دينار أردنى- 5 آلاف دينار كويتى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.