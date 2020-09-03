ضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 39 ألف دولار

نجحت أجهزة الامن في ضبط تاجرين عملة ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (محاسب بإحدى شركات البلاستيك - حاصل على بكالوريوس– مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان فى كمين أُعد خصيصاً لضبطهما، وذلك حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره (39034 دولار أمريكى)، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.