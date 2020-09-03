اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 39 ألف دولار

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:38 ص
ضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 39 ألف دولار دولار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الامن في ضبط تاجرين عملة ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (محاسب بإحدى شركات البلاستيك - حاصل على بكالوريوس– مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان فى كمين أُعد خصيصاً لضبطهما، وذلك حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره (39034 دولار أمريكى)، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

وزارة الداخلية

حملات امنية

حوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة