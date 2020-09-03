صور.. مجلس مدينة الأقصر يجرى عمليات غسيل وتجميل لكورنيش النيل

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملة نظافة مكبرة تضمنت رفع القمامة وكنس الأتربة وغسيل كورنيش النيل بالتزامن مع إستئناف مصر لحركة السياحة الثقافية بمدينة الأقصر، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن الحملة تأتى في إطار الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر والظهور بالمظهر اللائق أمام السائحين، وذلك مع عودة حركة السياحة بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

وفى نفس السياق أكد رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه وجه بتخصيص فريق عمل فى كل حى من أحياء المدينة تكون مهمته فتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل الأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والتنبيه باستمرار لفريق العمل المكلف بكل حي من أجل الاستجابة الفورية لحل مشكلاتهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطنين، موضحاً أنه بناء على عمل تلك الفرق المكلفة لخدمة المواطنين بالأحياء، قام أحمد زين رئيس حي شمال وفريق العمل المرافق بالحي باستجابة سريعة وفورية لشكوى تمت متابعتها علي إحدى صفحات التواصل الإجتماعي الفيس بوك لحلها في أسرع وقت ممكن، بشأن إستغاثات بعض أهالي منطقة العبيد بالنجع الطويل بمنطقة الكرنك، فقد تم التنسيق فورا مع إدارة الكهرباء وبالتنسيق مع شبكة الكهرباء تم زراعة وتركيب ثلاثة أعمدة جديدة بعزبة العبيد بعد حدوث ميول اثر سقوط شجرة عليهم.

وفى نفس السياق استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات النظافة والتجميل اليومية بالميادين والشوارع الرئيسية، حيث قاد رجال قطاع نظافة جنوب بقيادة سمير سعود، نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، حملة نظافة بطريق الجولى فيل، حيث إنطلقت حملة النظافة بدءاً من ميدان الشيراتون بمنطقة العوامية وصولاً حتى منطقة الجولى، وتم إزالة المخلفات والتراكمات وكنس الشارع من الأتربة وتفريغ جميع الصناديق وغسيل الأرصفة حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة حملات النظافة يومياً لتجميل شوارع المدينة.

من ناحية أخرى عقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إجتماع بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بمتابعة أخر المستجدات بملفي التقنين، والتصالح في مخالفات البناء لإسترداد حق الشعب.



وناقش رئيس مدينة إسنا خلال الإجتماع، على عدة موضوعات من أبرزها تكثيف الجهود بملف التصالح خلال المرحلة الحالية من خلال تسهيل الاجراءات واستخدام كل الوسائل المتاحة لدفع المواطنين للتصالح، وعمل قاعدة بيانات بقرارات الإزالة بجميع جهات الولاية لغير المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء وإدراجهم ضمن حملة الإزالة الحالية، وتحرير إنذارات للمواطنين وقطع المرافق عن المباني المخالفة وعدم تركيب عدادات كودية للكهرباء بالمنازل المخالفة إلا بعد تقديم ما يفيد سداد جدية التصالح، وضرورة حث المواطنين بالتقدم للتصالح في مخالفات البناء وتسهيل الاجراءات ، حيث أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة كبيرة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة والشعب كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات.



مجلس مدينة الأقصر يجرى عمليات غسيل وتجميل لكورنيش النيل (1)



مجلس مدينة الأقصر يجرى عمليات غسيل وتجميل لكورنيش النيل (2)