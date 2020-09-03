صور.. اليوم السابع داخل المركز التكنولوجى لتقديم طلبات التصالح بالشرقية

الشرقية فريق المحافظات

قال المهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية إنه يتابع عن كثب المركز التكنولوجى بمجلس المدينة، وأنه أعطى توجيهاته لمدير المركز والعاملين به بالتعامل الحسن مع المواطنين وأنه تم تشكيل أمانة فنية مجاورة للمركز التكنولوجى لإنهاء طلبات التصالح فى مدة لا تتجاوز الـ10 دقائق.

وأضاف سالم لـ"اليوم السابع" أن مركز كفر صقر سجل المركز الثانى على مراكز المحافظة بعد مركز بلبيس فى توريد الأموال التى تم تحصيلها من التصالح.

وقال أحمد عثمان مدير المركز التكنولوجى بمركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية أن المركز يقدم كافة التسهيلات للمواطن الذين يحضرون لإتمام عملية التصالح بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتحت إشراف المهندس صلاح سالم رئيس المركز والذى يوفر كافة الإمكانيات والدعم المعنوى لجميع العاملين بالمركز التكنولوجى وذلك بتوفير كافة المطالب من أوراق وأحبار وان المركز يسجل المركز الثانى فى المبالغ التى تم تحصيلها حتى الآن بعد مركز بلبيس باجمالى مبلغ 26 مليون و278 ألف جنيه.

ويفتح المركز أبوابه من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء بشكل يومى وكذلك أيام الأسبوع بما فيهم العطلات الرسمية والإجازات يتم فتح المركز فيها من الساعة العاشرة حتى الثانية ظهرا، وذلك تسهيلا وتيسيرا على المواطنين وان قوة المركز 15 موظف منهم 10موظفين شباك لخدمة المواطنين و3 مشرفين نظام وموظف منسق بين المركز التكنولوجى والإدارات الخلفية بالإضافة لمدير المركز ويراعى فى توزيع الموظفين عدم احتكاك المواطنين بالإدارات الخلفية بالمجلس.

وقال إن المواطن يحضر إلى المركز التكنولوجى حتى لو بصورة بطاقته الشخصية ونموذج طلب تصالح نتعامل معه فورا وذلك بعد أن تتسلم الطلب منه يتم تسجيله على السستم ويتم توجيه المواطن إلى الأمانة الفنية والتى تم استدعاؤها من الوحدات المحلية التابعة للمركز لإنهاء اى متعلقات خاصة بالتصالح.

وأعلن مدير المركز التكنولوجى أنه تم تشكيل مكتب فنى هندسى به موظفين من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ليستطيعوا التعامل مع الملفات من الناحية الفنية وفحصها فنيا خاصة الرسومات الهندسية وتقدير قيمة المبالغ المطلوبة حسب كل مساحة ويعود المواطن مرة أخرى إلى المركز التكنولوجى لدفع قيمة الجدية المطلوبة.

وقال إن هذه الإجراءات تتم فى وقت لا يستغرق أكثر من 10 دقائق وقال عثمان بعد أن ينتهى المواطن من دفع جدية التصالح يقوم بالتوجه إلى المحكمة المختصة وإحضار أرقام القضايا المتعلقة بالتصالح ويتم إعطاؤه نموذج 3 وهو عبارة عن شهادة تفيد أنه تقدم بطلب التصالح على أعمال المخالفة ويقوم المواطن بتقديمها إلى المحكمة لوقف اى تعامل قانونى لحين الانتهاء من التصالح .

وأضاف أن إجمالى عدد الطلبات على مستوى المركز بلغ 4987 طلب حتى الآن منهم 2975 طلب قبل تاريخ 15 يوليو وتم الانتهاء من 2500 طلب منهم والباقى جارى الانتهاء من باقى الطلبات بعد حضور المواطن وعدد الطلبات التى تقدمت للمركز بلغت 2012 طلب منذ 15 يوليو حتى الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 .































