شروط قبول الطلاب بشعبة اللغة الفرنسية بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي 2020-2021 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها بالتعاون مع جامعة ليون بفرنسا.



وينشر"اليوم السابع" شروط القبول بالشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس ، كما يلى :

1- أن يكون الطالب حاصلا علي شهادة الثانوية العامة للعام التالي

2- أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس (انتظام)

3- أن يجتاز الطالب اختبارا تحريريا و شفويا في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة

4- حصول الطالب على delf B2

5- يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاه ما يلي :

1- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.

2- درجة اللغة الفرنسية.

3- درجة ال Delf B2

4- درجة الاختبار التحريري والشفوي

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الفرنسية بالكلية:

1- صورة استثمار الثانوية العامة (الوجهين) او بيان النجاح مؤقتا.

2- صورة شهادة الميلاد

3- صورة خطاب الترشيح.

4- صورة شخصية.

5- صورة من Delf B2