اليوم السابع
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شروط قبول الطلاب بشعبة اللغة الفرنسية بحقوق عين شمس

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:00 ص
شروط قبول الطلاب بشعبة اللغة الفرنسية بحقوق عين شمس الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس،  برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي 2020-2021 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها  بالتعاون مع جامعة ليون بفرنسا.
 

وينشر"اليوم السابع" شروط القبول بالشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس ، كما يلى : 

 

1- أن يكون الطالب حاصلا علي شهادة الثانوية العامة للعام التالي 
 
2- أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس (انتظام) 
 
3- أن يجتاز الطالب اختبارا تحريريا و شفويا في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة 
 
4- حصول الطالب على delf B2 
 
5- يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاه ما يلي :
 
1- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.
2- درجة اللغة الفرنسية. 
3- درجة ال Delf B2
4- درجة الاختبار التحريري والشفوي 
 
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الفرنسية بالكلية:
 
1- صورة استثمار الثانوية العامة (الوجهين) او بيان النجاح مؤقتا. 
2- صورة شهادة الميلاد 
3- صورة خطاب الترشيح. 
4- صورة شخصية.
5- صورة من Delf B2
 
 
 
 
 

 


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