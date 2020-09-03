شروط قبول الطلاب بشعبة اللغة الفرنسية بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي 2020-2021 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها بالتعاون مع جامعة ليون بفرنسا.
وينشر"اليوم السابع" شروط القبول بالشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس ، كما يلى :
1- أن يكون الطالب حاصلا علي شهادة الثانوية العامة للعام التالي
2- أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس (انتظام)
3- أن يجتاز الطالب اختبارا تحريريا و شفويا في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة
4- حصول الطالب على delf B2
5- يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاه ما يلي :
1- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.
2- درجة اللغة الفرنسية.
3- درجة ال Delf B2
4- درجة الاختبار التحريري والشفوي
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الفرنسية بالكلية:
1- صورة استثمار الثانوية العامة (الوجهين) او بيان النجاح مؤقتا.
2- صورة شهادة الميلاد
3- صورة خطاب الترشيح.
4- صورة شخصية.
5- صورة من Delf B2
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