وأوضحت الوزارة أنه يوجد أيضًا ضمن الإصابات الجديدة 5 حالات وافدة من الخارج تم وضعها قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا عند 27 وفاة .