اليوم السابع
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سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم الديمقراطيين: يسعون لنظام انتخابى قائم على الاحتيال

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:50 م
سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم الديمقراطيين: يسعون لنظام انتخابى قائم على الاحتيال كايلي ماكناني سكرتيرة البيت الأبيض
كتبت: نهال ابو السعود

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دخلت كايلي ماكناني السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض على خط الأزمة بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين حول التصويت عبر البريد في الانتخابات الأمريكية المرتقبة، مؤكدة ضرورة أن يضمن الناخبين دقة هذا الإجراء، وألا يتم احتساب الأصوات أكثر من مرة.

 

واتهمت ماكناني في حوار مع فوكس نيوز الخميس، الديمقراطيين بالسعي لـ"نظام احتيالي" كامل في التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

ودافعت ماكناني عن موقف ترامب ودعوته لاختبار نظام التصويت عن طريق البريد، قائلة: الرئيس ‏ترامب لم يقترح على الناس فعل أي شيء غير قانوني عندما شجع الناخبين على ‏اختبار النظام من خلال التصويت عن طريق البريد وشخصياً.‏

 

وأضافت ماكناني أن ترامب كان يطلب من الناخبين ‏التحقق من أن بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد سيتم عدها في انتخابات نوفمبر ‏المقبلة عندما أدلى بهذه التصريحات خلال رحلة إلى نورث كارولينا يوم الأربعاء.‏

 

وتابعت ماكناني: "عندما تحصل على بطاقة اقتراع غيابي وترسلها ، هناك كتب ‏اقتراع ويتم تسجيل أنك صوتت بالفعل. وإذا حضرت إلى موقع اقتراع ، فإنهم ‏ينظرون إلى دفتر الاقتراع ويقولون أنه تم احتساب صوتك. إنه يريد التحقق فقط"‏

 

أثار ترامب الجدل بعد ان حث الناخبين على التصويت مرتين مرة بالبريد ‏وأخرى بشكل شخصى وذلك لاختبار الحماية لمنع التصويت المزدوج، وجاءت ‏تصريحاته خلال زيارة لولاية نورث كارولينا وهى إحدى الولايات الرئيسة فى ‏الانتخابات.‏

وبحسب التقرير قال ترامب إن انتخابات 2020 ستشهد تزويرا وتلاعبا ضده ‏عندما سئل عما إذا كان لديه ثقة فى التصويت بالبريد.‏

 

ورد ترامب قائلا: "دعوهم يرسلوه ودعوهم يذهبوا للتصويت، ولو كان النظام ‏جيدا كما يقولون، فمن الواضح أنهم لن يستطيعوا التصويت. ولو أنه به ‏مشكلة، فإنهم سيستطيعون التصويت."‏

 

ومن المقرر ان يبدأ مسؤولو ولاية كارولينا الشمالية إرسال بطاقات الاقتراع الغيابي ‏إلى الناخبين الذين طلبوها يوم الجمعة.

 

 


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

التصويت بالبريد

البيت الأبيض

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